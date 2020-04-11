ما حقيقة ضبط ميساء مغربي وشوق محمد ودايلر بعد تورطهم بقضية مخدرات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الصحفي أبو طلال الحمراني، المتخصص في الحوادث والجرائم، عن تورط مشاهير بحيازة وتعاطي مخدرات داخل شقته في دبي، وتم القبض عليهم جميعًا.

وبحسب ما أشار المتابعون فإن مشهور التواصل الاجتماعي المقصود هو المغني السعودي الشاب عبدالعزيز الدليجان، المعروف بلقب "دايلر"، وأن الفنانة الشهيرة هي الفنانة ميساء مغربي، بحسب ما أكد كثير من متابعيه.

وذكر أبو طلال الحمراني، وهو صحفي كويتي يعرفه الكثيرين على أنه متخصص في الحوادث، سلسلة تغريدات كشف فيها تفاصيل القضية والمقبوض عليهم، موضحًا أنهم تم ضبطهم بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة في منطقة "الداون تاون" في دبي.

وقال أبو طلال الحمراني، إن المتهمين أحدهم لا يزال موقوفًا ولم يتم الإفراج عنه بينما تم إطلاق سراح اثنين من المتهمين كانا معه، وهما ابن خالته ويدعى بدر، وفاشينيستا شابة سورية الجنسية تُدعى شوق محمد، بحسب ما أكد المتابعون في تعليقاتهم، وعندما أشار إلى أن هناك ممثلة شهيرة متورطة في القضية أيضًا ذكر المغرودن أنها ميساء مغربي.

وجاء في تغريدات الحمراني: "القبض على مشهور خليجي معروف جدًا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة (سورية) تدعي دائما بأنها سعودية بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في (الداون تاون) دبي".

وتابع أبو طلال: "المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص (المراهقين) يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام (السورية) لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة".

وبيّن الصحفي: "وتم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة لا يزال محتجزاً لدى السلطات الأمنية".

واستطرد: "يُذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقى في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقة!!!".

وتابع: "حاليًا وقبل أيام قليله قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز يظهر بالسناب عن طريق شقيقة الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لاينتبه المتابعين سبب إختفائه عن الظهور".

وأردف الحمراني: "طبعًا المشهورة اللي دائما تدعي أنها سعودية وعمرها 18 سنة من خلال كتابتها في البايو بالإنستقرام اتضح عندما طلب هويتها بأنها "سورية" تبلغ من العمر 17 سنة وكانت والدتها على علم بالمشهور، حيث حضرت لمركز الشرطة بنفسها بعد أن تم الإفراج عنها بكفالة لحين موعد المحاكمة".

وواصل تغريداته: "ابن خالة المشهور وهو أيضًا مشهور بالانستقرام ظهر من ايام بعد غياب ادعى انه كان مريض وكذلك الفاشينيستا بالإنستقرام قامت بوضع بوست وادعت المرض سبب الغياب، لكن الكثير من المتابعين "المراهقين" شعروا بغياب المشهور وعدم طهورة منذ شهر تقريبًا".

وأضاف: "أكدت التحقيقات أن المشهور يمتلك الشقة في الداون تاون وتعتبر (الوكر) لاستقبال أصدقائه من المشاهير من دول الخليج للتعاطي والغناء وإقامة الحفلات وغالبيتهم لم يبلغوا السن القانوني مما يضع هذا المشهور بوجه عدة قضايا سيتم محاكمته بها".

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واستكمل الحمراني: "يذكر أن المشهور سبق أن نشر خبر اتهامه بحيازة حبوب مخدرة في مصر قبل شهر، لكن حقيقية هذا الخبر كان من قبل أسرته التي حاولت نشره ليتمكن من تأكيد أنها إشاعة وصرف الأنظار أن حقيقة الخبر وقع في دبي ولايزال محجوز".

وأنهى أبو طلال الحمراني، سلسلة تغريداته بالقول: "تم أخذ تعهد على الفاشينيستا وكذلك ولد خالة المشهور بعدم التطرق للموضوع بتاتا إلى حين موعد الجلسة".

ودشّن أبو طلال الحمراني وسم #مشاهير_الحشيش وأطلق من خلاله سلسلة تغريدات جديدة تهكم في بعضها على المقبوض عليهم كما كشف عن تفاصيل جديدة، حيث أكد أن من تم القبض عليه بالفعل هو مشهور السناب السعودي "دايلر" إذْ ذكر في إحدى تغريداته أن المتهم في قضية المخدرات كان قد تورط بقضية وضع قطة في المايكرويف مؤخرًا، في إشارة إلى التأكيد على ما توقعه المغردون بأنه الشاب "دايلر".

وكتب الحمراني: "تذكرون المشهور لما وضع قط بالمايكرويف أعتقد أنه كان بحالة تعاطي بصراحة"، مردفًا: "المصيبة المشهور جميع الأطفال والمراهقين يتابعونه والفاشينيستا السورية والدتها عراقية تدعي أنها سعودية ظهرت قبل سنوات تقبل فتاة وأثارت ضجة".

وتابع: "الفاشينيستا اللي العالم كلها تعتقد ان اسمها ش اتضح بمركز الشرطة اسمها..... أهديكم أغنية لفي بينا يا...... دنيا"، وأضاف: "التحقيق الذي سبق مع الفاشينيستا (القاصر) لحظة القاء القبض عليها وهي بحالة غير طبيعية أكدت بأن المشهور هو من قام بدعوتها واغرائها للتعاطي وأكدت بأن شقيق المشهور وهو مدير أعماله من يقوم بجلب الحشيش لهم".

وأردف في تغريداته قائلًا: "كما كشفت الفاشينيستا السورية التي تحمل إقامة في الإمارات أنها على علاقة غرامية مع المشهور ويغار عليها، ويستعد لشراء فيلا في دبي ليكون بالقرب منها، لكن لم يحصل شيء بينهم لأنه يحبها فقط رغم أنه شاذ".

وبعدها دوّن تغريدة قال فيها: "تبون الصدمة.... بعد قليل ممثلة مشهورة معاهم"، وأضاف: "باعترافات المشهور والذي لايزال محتجز لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدًا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش رجل يصفع الوجه أنتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!".

وأردف: "بالعربي لو أقولكم اسماء اللي كانوا زباين المشهور المحشش راح تنصدمون صحيح 90% ما أعرفهم لكن كل ما أسأل اهل الخبرة انصدم ان لهم متابعين بالملايين بدون مبالغة هناك تفاصيل صادمة قادمة قريبًا".

وتابع أبو طلال: "الشي المضحك هو تبرير مشهور الحشيش والفاشينيستا وابن خالته وصديقهم سبب تعاطيهم للحشيش هو أن لديهم أعمال تصوير كثيرة وبحاجة إلا طاقة رجل يصفع الوجه طبعًا الحشيش برعاية شقيق المشهور الأكبر....ونعم الأخ".

وواصل قائلًا: "والدة الفاشينيستا المشهورة أكدت لرجال الأمن لحظة خروجها بكفاله (بنتي ما بتعرف شو هوا الحشيش) وردوا عليها أن هذا الأمر تستطيع قوله في المحكمة"، كما بيّن: "الغريب ان الفاشينيستا المحششه عمرها 17 سنه وشوي وهذي المرة الثالثة التي يتم ضبطها بمكان مشبوه وأبوها الخروف ينزل قصايد يشتم ويسوي نفسه رجال".

وتجنب أبو طلال الحمراني الحديث عن أسماء المتورطين في القضية لعدم الملاحقة القانونية، بحسب القوانين المحلية في الإمارات إلا أنه كشف تفاصيلًا عنهم سهلت على المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي كشف أسمائهم، حتى أنه لم يذكر اسم ميساء مغربي صراحة وجاء ذكر الاسم على لسان المغردين أيضًا، حتى عندما ألمح إلى أنها ممثلة مغربية شاركها دايلر، في عمل فني تبيّن أنهما تشاركا في فيلم "وان تو ثري اكشن".