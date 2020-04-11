مادلين طبر: إحنا الجيش الرابع.. ومش بتكسف من الكمامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، إنها مضطرة لكسر الحجر المنزلي الذي يخضع له الجميع حاليًا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت مادلين في مقطع فيديو خصت به موقع "فوشيا": "مسا الورد، أنا بكلمكم من ديكور برنامجي (مساء الورد)، إحنا بنشتغل بس بينا وبين كل واحد مننا أكتر من متر، حتى أندرو مسؤول الهندسة الصوتية يرتدي القفازات الكمامة".

وتابعت: "حتى أنا بنزل من بيتي وأنا لابسة الكمامة، ومش بتكسف الناس هتقول إيه، لازم كلكم تلبسوا الكمامة وتاخدوا كامل احتياطاتكم لتأمين نفسنا من فيروس كورونا".

واختتمت: "خليكم في البيت والتزموا بالحجر المنزلي، أنا مضطرة أنزل وفي غيري الي هما الجيش الرابع زي الإعلاميين والفنانين، وزي الجيش التاني الي هما الأطباء والممرضات، الي مضطرين ينزلوا أوكي يعرفوا يعملوا احتياطاتكم، غير كده خليكم في البيت".

وكشفت مادلين طبر في وقت سابق، عن أكبر غلطة ارتكبتها في حياتها، وهي تأجيلها لإنجاب الأطفال، مؤكدة أنها تزوجت بسن 18 عامًا، وقررت حينها تأجيل الإنجاب لاستكمال دراستها.

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وأضافت مادلين خلال لقاء تلفزيوني أنها بسبب قرارها الخاطئ حُرمت من نعمة الأمومة حتى الآن، مبينة: "كان شرطي الوحيد إني مخلفش للموافقة على الزواج وبعد الزواج حدثت مشاكل فرفضت الإنجاب خشية الانفصال والآن لا أستطيع الإنجاب.. وربنا يسامحني على دي غلطة" على حد قولها.

وأشارت خلال اللقاء إلى أن قرار منع الإنجاب قامت باتخاذه في بداية الأمر من أجل دراستها وعملها في مجال الإعلام، وليس لعدم حبها لزوجها الأول.

وأوضحت طبر أنها طالبت زوجها قبل الزواج بتأجيل الإنجاب، وبعد عامين طلب إنجاب أطفال ولكنها رفضت موضحة أنها بالفعل عاشت مع زوجها فترة طويلة بدون أولاد وبعدها انفصلا.

وكشفت الفنانة اللبنانية عن أن نجلة شقيقتها جعلتها لا تفكر في الإنجاب، مؤكدة أنها قامت بتربيتها بعد أن انفصلت شقيقتها وتركت ثلاثة أطفال.

وقالت مادلين طبر، في لقاء سابق مع "فوشيا" إن هذه الفترة من أفضل الفترات في حياتها كونها استعادت قوتها مجددًا كمذيعة، موضحة أن من أهم مقومات المذيعة هي الثقافة؛ لأنها ربما تتفاجأ بموضوع ما فلابد أن يكون لديها خلفية عنه.