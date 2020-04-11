والدة أبرار الكويتية تضعها في موقف محرج أمام الجمهور.. ماذا قالت عنها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة أبرار الكويتية وبرفقتها والدتها، وذلك في لايف على طريقة البث المباشر بحسابها على موقع "إنستغرام"، ووجّه أحد المتابعين سؤالًا للفنانة أبرار الكويتية بشأن عدد المسلسلات التي شاركت فيها فردت عليه بأنه يمكن له الاستعانة بموقع "ويكيبيديا" لمعرفة العدد تحديدًا كونها لا تحصر عددًا للأعمال التي شاركت فيها.

وتسببت هذه الإجابة في إثارة حفيظة والدة أبرار الكويتية والتي فاجأتها بإجابة لها: "ولا مسلسل تقريبًا مسلسلين وطالعة فيهم مو زين تمثيل ما تعرفين تمثلين والله مو زهرة ما تعرفين تمثلين، خلي التمثيل لأصحابه"، الأمر الذي أثار دهشة أبرار الكويتية بشكل كبير وسط محاولة منها لإثناء والدتها عن قرارها.

واستغلت أبرار الكويتية قول والدتها: "خلي التمثيل لأصحابه بقى بيطلع فنانة كويتية وابنتها معها"، لترد أبرار الكويتية بالقول: "إيه يقولون العمل كويتي وتلاقي التلفزيون الكويتي يقدم والمسلسل ما فيه غير 3 ممثلين فقط من الكويت".

وتسبب هذا المقطع في موجة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بعدما فاجأت الوالدة ابنتها بالقول إنها لا تجيد التمثيل، إذْ أعرب الكثيرون عن استغرابهم من رد فعل والدة الفنانة على تمثيل ابنتها، مشيرين إلى أن إجابتها قاسية بعض الشيء فيما أخذ آخرون الأمر بطريقة بها كثير من السخرية بأن والدة أبرار الكويتية تحدثت بطريقة فيها شيء من الصراحة وأنها محقة فيما قالت.

ومؤخرًا تعرضت الفنانة أبرار الكويتية، لهجوم حاد من قبل متابعيها بسبب الشروط التي وضعتها لأي شخص يتقدم للزواج من إحدى بناتها، فقالت عبر مقطع فيديو: "هذه الشروط يجب أن ينفذها أي شخص يريد أن يتزوج من بناتي، فيجب أن يدفع مهرًا فوق الـ10 آلاف دينار والشبكة عليك، ويجب أن يقيم لها حفل زفاف يليق بها، هذا بخلاف حفل الاستقبال، والحنة".

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وأضافت الفنانة الكويتية: "إذا علمت أن أحدًا من عائلة هذا العريس تعدى بكلمة أو بأي شيء على بناتي سوف أبلغ الدورية، فأولادي لا يتم معاملتهم هكذا، ويجب أن يكون شهر العسل في إحدى الدول الأوروبية وأن يشتري لها الماركات؛ لأن بناتي يشبهونني".

وبعد الحديث عن هذه الشروط تلقت أبرار سيلاً من الانتقادات بسبب ما وصفوه بالشروط "التعجيزية" التي وضعتها لمن يريد الزواج من إحدى بناتها، مشيرين إلى أنها بالغت كثيرًا، ولا يوجد أي مبرر لمثل هذه الشروط.

وكان آخر مسلسل للفنانة أبرار الكويتية بعنوان "روز باريس" والذي عُرض في أكتوبر من العام 2018، وشاركت في بطولته كذلك كل من هيا عبدالسلام، وأحمد السلمان، ومحمد العلوي، والعمل من تأليف سحاب، وإخراج حمد البدري.

يُذكر أن أبرار الكويتية شاركت أيضًا في عددٍ من الأعمال الدرامية بينها "البيوت أسرار" و"طول بالك"، وعند دخولها المجال الفني كانت ترتدي الحجاب، ولكنها في عام 2013 قررت خلعه.