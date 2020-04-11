إلهام علي تفاجئ الجمهور بخطوبتها وتكشف مواصفات حبيبها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة السعودية إلهام علي، جمهورها بخبر خطوبتها خلال استضافتها عبر خاصية البث المباشر على إنستغرام، مع الإعلامي عبدالله الطليحي.

وقالت إلهام خلال استضافتها، إنَّ هذه هي المرة الأولى التي تعلن بها خطوبتها أمام جمهورها، مشيرةً إلى أنَّ علاقة الارتباط نشأت عن حب مع الطرف الآخر، مستطردة "ارتبطت بشخص مشابه لإلهام في أفكارها ومعتقداتها كأنه مرآة عاكسة لها".

وتحدثت عن سبب عزوف الكثير من الشباب عن فكرة الزواج هذه الأيام، قائلة: "تفكير بعض الشباب في الوقت الحالي في المرأة مثالية الشكل ومواصفات معينة، كما أن المرأة أصبح تفكيرها في مادية الرجل، ولا نستطيع أن نلوم الطرفين؛ لأن هذه المتطلبات أصبحت متعارف عليها بين الطرفين أي أنها ترى أنها تعطي الرجل الشكل المثالي الذي يبحث عنه مقابل أن يؤمن لها حياة مليئة بالرفاهية".

وسبق وأن أثارت الفنانة السعودية إلهام علي غضب المشاهدين، بعد ظهورها في أحد مشاهد المسلسل الكوميدي "سريع سريع" وهي ترتدي الحجاب وتقوم بتقليد حركات الرجال مع تدخين السيجارة، باعتبار أن المشهد لفتاة منفلتة خرجت مع شاب غريب ليس له صلة قرابة معها داخل أحد الكوفيهات، وظهرت إلهام ممسكة السيجارة ومتشبهة في حديثها بالرجال.

Advertisements

وأثار المشهد غضب العديد من متابعيها الذين انتقدوا إقدامها على تصوير نفسها وهي تدخن ومرتدية الحجاب، كما أن الغضب ازداد باعتبار أنها أساءت للحجاب، وأيضا الترويج لتعاطي التدخين، وطالبوا بمحاسبتها.

وانتقد العديد من المتابعين الكوميديا السعودية وما يقدمه نجوم السعودية تحديدا، فوصفوا ما يقدم حاليا بأنه كوميديا فقيرة فنيا وإن تعددت مسمياتها وتغير أبطالها؛ ففكرتها واحدة، بلا مضمون وبلا محتوى بل إن بعضها يخلو من القيم والأخلاق - كما وصفوه -.

يشار إلى أن الهام علي انتقلت للعيش في البحرين مع عائلتها، بعد أن أنهت دراستها الثانوية في السعودية، وظهرت حينها شائعات تقول بأنها هاربة؛ ما استدعاها للخروج والنفي أكثر من مرة.

ويعدّ انتقال إلهام علي إلى البحرين، بمثابة الانطلاقة الفنية الحقيقية؛ إذ درست في معهد الفنون المسرحية، وتخرجت منه وعملت بالمسرح والدراما، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة.

وكانت انطلاقة إلهام الحقيقية خلال مشاركتها في أول عمل درامي لها "ريحانة"، وهو العمل الذي حازت عنه على ردود أفعال إيجابية كبيرة، وحققت نجاحا كبيرا جعل المخرجين يرشحونها للعديد من الأعمال، فشاركت في العام نفسه في "للحب جنون" و"حنين السهاري" و"أنيسة الونيسة"، وبعدها بعام قدمت "عندما يزهر الخريف" وقدمت الفيلم القصير "أمل" و"غيث"، وفي عام 2016 شاركت ببطولة مسلسلات "بين ليلة وضحاها" و"مستر كاش" و"حارة الشيخ" و"طريق المعلمات" و"خمس بنات".