الببلاوي تُهاجم من يتخلون عن حيواناتهم الأليفة بسبب "كورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة - في حالة من العزلة والحجر المنزلي لملايين البشر حول العالم، ولاسيما الفنانين والمشاهير الذين لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاتصال مع جمهوروهم، ومن بين هؤلاء الفنانين الفنانة المصرية ميار الببلاوي، التي كشفت عن أصعب أيامها في الحجر المنزلي وحظر التجول، الذي فرضته حكومة بلادها منذ أسبوعين تقريبًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت ميار في مقطع فيديو خصت به موقع "فوشيا": "أنا من يوم الإعصار والأمطار مش بنزل من البيت، ومن أصعب أيام الحجر المنزلي، لما روني القط بتاعي تعب وكان لازم يروح للدكتور"، وأضافت: "رحت للدكتور مع والدتي وقالي كويس إنكم جايبين القط علشان تعالجوه، في ناس دلوقتي بترمي القطط والكلاب في الشارع علشان خايفين من فيروس كورونا".

وتابعت: "قلت له معقول؟ّ!، فقال لي أيوة وروى قصة عن شخص ساب الكلب بتاعه وهو تمنه غالي جدًا، وربطه بسلسلة جنب مسجد وسابه ومشي"، وأردفت: "القصة دي وجعت قلبي أوي، مينفش نسيب الكلاب والقطط الي اتربت معانا بالطريقة دي، أنا عارفة إن في ناس كتير قرأت البحث اللي بيقول إن الحيوانات دي بتنقل فيروس كورونا، الكلام ده على القطط والكلاب اللي في الشارع، والفيروس ممكن يكون موجود في رجليها، إنما حيوانات البيت إحنا الي ربيناها وهما الي سلونا في وحدتنا، مينفعش نسيبهم كده أبدًا".

وأكملت الفنانة المصرية: "ده يوم من أيام الحظر، ولكن كل أيام الحظر كويسة وبتعدي، أهم حاجة نفضل في البيت ومحدش ينزل خالص لحد ما البلاء ده يعدي على الخير".

واختتمت: "الأسبوع ده هو أسبوع الحسم، لازم نعقم كل شيء، البيت والأغراض الي بنجيبها من السوبر ماركت، ولازم نلتزم بالمسافات بينا وبين الي حوالينا، علشان نحمي نفسنا ونحمي غيرنا من الفيروس".

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يذكر أن الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي تعرضت لوعكة صحية حادة، أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، حيث تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، في يونيو/حزيران الماضي، ونشرت ميار عبر "فيسبوك" صورًا لها أثناء تواجدها في فراش المرض داخل المستشفى، وذلك بعد ساعات من نشرها تعليقًا يُعبر عن تعرضها للحسد من قبل بعض المتابعين بسبب كثرة المصوغات التي ترتديها، وأظهرتها أثناء وقوفها أمام الكعبة.

وكتبت ميار نصا برفقة صور مرضها: "وده لما كنت في العناية المركزة بنزلة معوية حادة نتيجة إن الخراج بتاع ضرسي نزل صديد في المعدة، ودرجة حرارتي كانت 40، والله احتسبت ولم أشتكي لأن اللى بيقولولي بتصورى نفسك وأنتي بتصلى راعوا إن عندى أم وابن هيتجننوا عليا وأنا تعبانة وفي الغربة عاوزة أخليهم يصدقوا إني كويسة، واحتسب إنكم تأمنوا على الدعاء والله دى نيتي، اللهم لا رياء ولا سمعة خالص لوجهك الكريم".

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