عبد الله يتصدر "الترند" السعودي بسبب معجبة على "تويتر

تصدر الفنان عبد المجيد عبد الله، "الترند" السعودي، بعد ردود على إحدى معجباتها بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، ولكن هذه المرة كانت الردود لطيفة تمس الجانب الشخصي لعبد المجيد، والتي كشف من خلالها أنه غير متزوج.

وتصدر وسم الفنان عبدالمجيد عبدالله "تويتر"، وتداول محبوه قصاصة من ردوده، والتي بدأها ببيت شعر قال فيه: "موت أحبك لو شعوري ما حكى لك.. يكفي انه في وسط صدري حكى لي"، ليأتيه الرد من مغردة تدعى طيف بـ"الله يرزقنا"، إلا أن رد عبد المجيد كان هو الحدث حينما قال: "ويرزقني معاك ببنت الحلال".

وكان هذا الرد هو الذي وجد الصدى الأكبر والذي اعترف بأنه لم يتزوج من بعد طلاقه من "أم عبدالله"، انفصل الفنان عبدالمجيد عبدالله عن زوجته "أم عبدالله" بعد زواج استمر 15 سنة، وحدث الطلاق منذ قرابة 12 عاما وله من الأبناء عبدالله ومحمد ومنار، ويهتم عبدالمجيد بتربية أبنائه، ويحرص على الاقتراب منهم، وتتضح علاقة الود الكبيرة بينهم من خلال بعض الصور التي تتناقلها وسائل الإعلام، ولكنه دائمًا ما يصرح بأن تعامله مع أبنائه يكون "عسكريًا" عندما يتعلق الأمر بالدراسة.

ويعرف عن عبدالمجيد عبد الله بأنه من أكثر الشخصيات الفنية التي تحافظ على حياتها العاطفية والعائلية بعيدًا عن الإعلام، إلا أنه قرر أن يخرج عن صمته معترفًا بأنه بدأ يفكر بالزواج مرة ثانية. ولفت في تغريدته التي كتبها عن حاجته إلى امرأة تفهمه ويفهمها، وهو ما سبق وصرح به.

في الآونة الأخيرة خصص عبدالمجيد عبدالله لنفسه أوقاتًا يومية ليكون قريبًا من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

ولم يكتفِ عبد المجيد بالردود فنيًا والحديث عن جديده، بل أخذ جمهوره إلى موضوعات أخرى جميلة ومفيدة، موجها لطلاب المدارس بعض النصائح بالإضافة إلى مبادرته بتقديم عبارات مهذبة، كما أنه دائمًا ما يقدم نصائحه بخصوص فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، موزعًا احترامه للجميع وأحيانًا يعتذر لجمهوره بسبب تأخره في الرد.

قد يهمك ايضاًً:

عامر منيب يتصدر تويتر بـهاشتاج يحمل اسمه

نجوى كرم تكسر ملل "كورونا" وتداعب متابعيها على "تويتر" بالأسئلة الكوميدية