شاهيناز تنتهي من تسجيل ألبومها الجديد

تسبب فيروس كورونا المستجد في تأجيل موعد طرح الألبوم الجديدة للنجمة شاهيناز "؛ياتي أحلى، الذي انتهت من تأجيله مؤخرًا، بسبب الظروف التي فرضها البواء على ملايين البشر حول العالم، وحالة العزلة التي تسبب بها.

وقالت شاهيناز، إن حجم المبيعات لم يعد المعيار الحقيقي لنجاح الألبومات الغنائية، خاصة في ظل القرصنة الإلكترونية التي يعاني منها سوق الأغنية لكن هناك معايير أخرى يمكن من خلالها قياس نجاح الألبومات الغنائية، منها ردود الأفعال التي تصل إلى الفنان من خلال صفحته الخاصة على موقعي فيسبوك وتويتر بالإضافة إلى عدد تحميل و الاستماع لأغاني الألبوم على المواقع المختلفة.

وتعاونت "شاهيناز"، في ألبومها الجديد مع مجموعة من الشعراء أبرزهم محمد عبد الحميد وأيمن الشحات ومصطفى الريدي ومحمد السواف، أما أدم حسين تولي تلحين الألبوم بالكامل نظرا للأفكار الجديدة التي وضعها في الأغاني وهذا القرار تم اتخاذه بعد جلسات تحضيرية كثيرة لأكثر من عام ووجدت بأنه الأفضل في تولي هذا الموضوع.

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