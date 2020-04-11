شكرا لقرائتكم خبر عن الجبالى واللبان وأبو شديد وليل.. أبرز الشخصيات فى "الفتوة" قبل عرضه بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المؤلف هانى سرحان عن شخصيات مسلسله الجديد "الفتوة" الذى يلعب بطولته النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حصرياً على قناة الحياة، والذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، حيث كتب سرحان أسماء الشخصيات وهى كالتالى: ياسر جلال ويقدم شخصية - حسن الجبالى، كما يقدم النجم رياض الخولى شخصية - سيد اللبان كبير المدبح، بينما تقدم النجمة مى عمر شخصية "ليل" – ابنة فتوة الحتة ومتزوجة من كبير المدبح، بينما يقدم النجم أحمد صلاح حسنى شخصية - عزمى أبو شديد نجل كبير الفتوات، بينما تظهر نجلاء بدر بشخصية - جميلة، أما النجم القدير أحمد خليل فيقدم شخصية المعلم صابر.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.











