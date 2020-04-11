“ايماني تاج عراسي” و “أنا مسيحية وبتبع الانجيل”.. هكذا دافعت اليسا وسيرين عبدالنور عن معتقداتهما

كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 08:54 صباحاً - عبرت الفنانتين اللبنانيتين اليسا وسيرين عبدالنور عن انزعاجها بسبب الانتقادات التي توجه لهما بسبب ديانتهما وخاصة في المناسبات الدينية التي تحرصان على الاحتفال بها.

فقد قالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر ردا على هذه الانتقادات: “أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبو ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين اخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينن لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية”.

أما سيرين عبدالنور فقد ردت بدورها على احدى متابعاتها التي قالت لها ان المسيح لم يصلب قائلة: “لم يصلب بالقرآن بس صلب بالانجيل معليش عليا ؟ انا مسيحية وبتبع الانجيل شكراً !!”.