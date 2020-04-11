كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 08:54 صباحاً - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو طريف عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” يعبر عن حالة معظم الناس في فترة العزل المنزلي بأسلوب ساخر.
وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي تقف امام البراد وتحمل الكثير من الطعام بينما يسمع صوت عبدالباسط حمودة يغني “خدت ايه؟” ليظهر لاحقا انها كانت تخبىء بعض الطعام داخل ثيابها.
يذكر ان نسرين طافش تنشط هذه الفترة على تطبيق تيك توك حيث تنشر فيديوهات يومية ظهرت في احدها وهي تشارك في تحدي الرقص.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نسرين طافش في مشهد طريف امام برادها: “خدتي ايه؟”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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