كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 08:54 صباحاً - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد من بث مباشر قامت به على احد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت سما المصري في الفيديو الجديد وهي ترقص في المطبخ وعلقت كاتبة: “دخلت المطبخ وبرضو رقصت في المطبخ..مفيش ام فايده…حد يلحقني باه ويوديني ديسكو عضلاتي فكت خااالص”. وكانت سما قد نشرت قبلها فيديو اخر ظهرت فيه وهي ترقص في غرفة نومها بقميص النوم وعلقت: “اووووف….زهقت من القعده في البيت هاتجنن خلاااص” وتابعت “عايزه أخرج والنبي فكوا الحظر باه”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سما المصري ترقص في المطبخ: “حد يلحقني ويوديني ديسكو عضلاتي فكت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.