شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: "أشعر بتوتر لكن حاسة إن ربنا مش هيضيع تعبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الفنانة نجلاء بدر انطلاق عرض مسلسليها الجديدين وهما "البرنس" مع النجم محمد رمضان، و"الفتوة" مع النجم ياسر جلال فى شهر رمضان المقبل، حيث انتهت نجلاء من آخر مشاهدها فى "البرنس" بينما يتبقى لها عدد من المشاهد فى "الفتوة" تعمل على تصويرها خلال الفترة المقبلة.



الفنانة نجلاء بدر

وقالت نجلاء بدر لـ"الخليج 365" إنها تشعر بتوتر كبير مع بدء العدل التنازلى لعرض المسلسلين، مضيفة أن هذا العام كان صعبا على كل العاملين بالمسلسلات مشيرة "نعمل فى ضغوط نفسية رهيبة والشغل فى هذه الظروف قاسى ولكن ربنا هيعوضنا خير، وإن شاء الله حاسة إن ربنا مش هيضيع تعبنا كلنا لن مفيس حد متعبش".

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



نجلاء بدر فى مسلسل البرنس

ويشارك فى بطولة مسلسل "الفتوة" كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأ أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.



نجلاء بدر على بوستر الفتوة