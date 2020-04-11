شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تناقش ملف الخيانة الزوجية فى "تقاطع طرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، الذى تنافس به في موسم دراما رمضان، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامرمحسن، حيث استأنفت التصوير بأستوديو الأهرام، بعد أيام من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

مسلسل "أفراح القبة" كان آخر أعمال منى زكى في دراما رمضان، عن رواية نجيب محفوظ وأخرجه محمد ياسين عام 2016، وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم اياد نصار، صابرين، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، سوسن بدر، جمال سليمان، دينا الشربينى، صبا مبارك، محمد الشرنوبى، سلوى عثمان وأسامة عبد الله وآخرين.

بينما آخر أعمال المخرج تامر محسن الدرامية مسلسل "هذا المساء" حيث لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبو اليزيد، أحمد داوود، ماك عاصم، وأخرون، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.