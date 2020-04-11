فيديو| قناة "DMC" تعلن عن عرض ثلاث مسلسلات في رمضان .. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت قناة "DMC"، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن عرض ثلاث مسلسلات في موسم رمضان المقبل 2020 حتى الاَن.

ونشرت "DMC" مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لها، برومو الثلاث مسلسلات وهم مسلسل "فلانتينو"، بطولة الزعييم عادل إمام، ومسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، ومسلسل "فرصة تانية" بطولة الفنانة ياسمين صبري.

مسلسل" فلا نتينو"، من بطولة الفنان عادل إمام ودلال عبدالعزيز من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور، روجينا، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي

مسلسل "فرصة ثانية" إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، هبة مجدي، آيتن عامر