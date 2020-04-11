رانيا محمود ياسين تنشر صورًا نادرة لأسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورًا نادرة لها ولشقيقها المؤلف عمرو محمود ياسين في مرحلة الطفولة، وصورًا أخرى لوالدها ووالدتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت في الصور والدتها الفنانة شهيرة وهي تحملها، وفي صورة أخرى ظهر شقيقها عمرو محمود ياسين.
كما نشرت أيضا صورًا لوالدها الفنان محمود ياسين تجمعه بالفنانة شادية، والفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والفنان حسين فهمي.
وتخوض الفنانة رانيا محمود السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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