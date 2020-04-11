تراند اليوم : فنانة شهيرة: أنا مسيحية وديني تاج على رأسي .. واللي مش عاجبه يبعد عني

تسببت فنانة شهيرة في موجة من الجدل بعد كتابتها تدوينة تعلن فيها عن دينها .

وقالت "إليسا" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبو ما يتبعني.

وأضافت: ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين اخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينن لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية.

وفيما يبدو أن إليسا تعرضت لبعض الانتقادات الدينية والعنصرية عبر صفحتها بتويتر مما دفعها للرد.

