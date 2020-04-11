خاص الفن-وديع الشيخ يتعرض لحادث سير..وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان ​وديع الشيخ​ لحادث سير خلال مروره بالقرب من سوق الاحد في العاصمة بيروت، حيث انزلقت سيارته جراء وجود مادة نفطية على الاسفلت واصطدمت بحافة الطريق، مما ادى الى إصابته ببعض الرضوض و تحطم واجهة السيارة .

وديع نقل الى احدى المستشفيات في منطقة الاشرفية حيث خضع للاسعافات الاولى.

من أسرة الفن نقول لوديع الشيخ الحمدلله على سلامتك.

يذكر أن في شهر شباط/فبراير كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن المدعو ح. ن. أطلق 14 رصاصة على منزل ​وديع الشيخ​، في محيط منطقة الحدت وإقتصرت الاضرار على الماديات، ولم تعرف الدوافع التي أدت الى مثل هذا التصرف، علماً أن ثمة علاقة صداقة بين مطلق النار والشيخ الذي سبق أن نفى أن يكون قد أطلق النار من رشاش حربي في منطقة فيطرون على منتج وفنان من آل زعيتر.

وأفادت المعلومات الخاصة أن المنتج يوسف أبو بكر والفنان مهند زعيتر تعرضا بعد حادثة فيطرون لإطلاق نار قرب العاصمة بيروت، وقد بقي الفاعل مجهولاً، أما ما حصل مع وديع الشيخ ومطلق النار ح. ن. فكان مستغرباً لأن الفنان سبق أن إفتعل إشكالاً على بوابة مستشفى كان يرقد فيها الأخير بعد تعرضه لإطلاق النار، وكانت الصداقة بينهما أكثر من وطيدة.