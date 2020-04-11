ممثلة لبنانية تثير الجدل بفعل صادم في الشارع.. شاهد ماذا فعلت!

كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 06:55 صباحاً - تعرّضت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو لانتقادات لاذعة من قبل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما صوّرت بعض الأطفال المشرّدين وهي تصرخ عليهم بقسوة.

ويظهر في الفيديو، الذي تم تداولة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدين يقفان في الطريق بينما سُمع صوت سهى قيقانو وهي تصرخ عليهم “انتو شو عم تعملوا هون؟ في أمراض يللا روح عند أمك اللي قاعدة ع الرصيف. شعب جاهل روح عند أمك ما بقى تقرّب عالسيارات”.

كما علّقت على الحادثة في تغريدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، فكتبت:” واو شو وسخين، سنة بلا حمام وهجم عليي وج بوج، بدو على الشباك. كورونا تعلّم على جنابهم تا يتحمموا”، وأضافت “بجم”.

يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها سهى قيقانو الجدل، فقد تم تداول اسمها بكثافة العام الماضي بعد مطالبتها بحرق اللاجئين الفسلطينيين في افران هتلر.