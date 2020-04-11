اول تعليق من الصين على رفع قضية ضدها في مصر ومطالبتها بـ 10 تريليون دولار!

كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 05:56 صباحاً - علق السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانغ، على القضية المرفوعة ضد بلاده ومطالبتها بدفع تريليونات الدولارات كتعويض عن الأضرار الناجمة من فيروس كورونا المستجد.

وقال السفير ، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: يوجّه بضعة أشخاص من مصر أيضًا اتهامات باطلة مماثلة للصين على المواقع الإلكترونية. فإن هذه الأقوال السخيفة لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أن البعض يسعى لجذب الأنظار من خلال ترويج ما يسمى بمطالبة الصين بالتعويض، وهذا لا يثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر”.

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وتابع: “تستغل حاليًا بعض القوى المعادية للصين موضوع فيروس كورونا المستجد لوصم الصين وتضليل الرأي العام من خلال اختلاق الشائعات وترويجها، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التعاون الدولي وتهديم الثقة العالمية بخصوص مكافحة فيروس كورونا المستجد”.

وختم السفير الصيني كلامه قائلا: “وإن قيام البعض بجذب الأنظار من خلال ترويج ما يسمى بـ”مطالبة الصين بالتعويض” لا يثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر.”.

الجدير بالذكر أن محام مصري أعلن أنه أرسل إنذارًا إلى السفير الصيني قبل أيام، مؤكدًا أنه يستعد لرفع دعوى قضائية تطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار إلى بلاده عن الخسائر التي لحقت بها جراء فيروس كورونا.