علا الفارس تحلق شعر شقيقها.. وهذه النتيجة!

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كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 05:56 صباحاً - قالت علا الفارس، الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة، أنها حلقت شعر شقيقها وذلك في ظل العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشرت علا الفارس صورة لها ولشقيقها قبل وبعد الحلاقة وعلقت قائلة: “حدث قبل قليل ….. حبيت اخدم اخوي وأحلقله …..قبل وبعد
وبعد تلقيها العديد من التعليقات الساخرة مثل: “هههههههه الحمدلله الإذن لساتها بمحلها” كتبت الفارس: “أنا عارفه في قرارة نفسي إنكم منبهرين من النتيجة ومن موهبتي الدفينة
”.
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