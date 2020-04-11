تطورات الحالة الصحية للمنتج الأمريكي هارفى واينشتاين بعد إصابته بكورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي عن تطورات الحالة الصحية للمنتج المتحرش هارفى واينشتاين، خلال بقائة في الحجر الصحي في الفترة الماضية.

وذكر الموقع العالمي عن أن منتج هوليوود بدأ في التعافى من فيروس كورونا وخرج من الحجر الصحى، وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا فى 22 مارس الماضى، وتعجب الكثيرون من تعافى هارفى، خاصة أنه طاعن فى العمر ولديه مشاكل صحية عديدة.

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وأصيب المنتج المتهم بالعديد من القضايا ضد عدد كبير من النساء، بالفيروس فى السجن فهو مدان بتهم اغتصاب وتحرش وهو البالغ من العمر 68 عامًا ويقضى مدة عقوبته بسجن ويندى فى نيويورك.

وتأتى عقوبة واينشتاين، بعدما اتهمته أكثر من 100 امرأة قبل سنوات، منهن ممثلات شهيرات، بالسلوك الجنسى السيئ على مدى عقود، مما أدى إلى تشكيل حركة Me Too “أنا أيضا” ضد الاعتداء الجنسى والتحرش، واعتُبر الحكم القضائى انتصارا للحركة، التى شجعت النساء على فضح السلوك الجنسى لرجال من ذوى النفوذ.

والجدير بالذكر أنه كان قد تم نقل هارفى وينشتاين، إلى سجن جزيرة ريكرز فى نيويورك، مطلع شهر مارس الجارى، بعد خضوعه لعملية جراحية فى القلب، حيث خضع وينشتاين لإجراء عملية إزالة انسداد القلب”، وذلك بعدما تم نقل وينشتاين إلى مستشفى بيلفيو فى مانهاتن بعد إدانته فى 24 فبراير الماضى.