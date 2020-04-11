أمبر هيرد مهددة للسجن بسبب أصبع جونى ديب

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

مازالت تطورات قضية النجم والممثل الأمريكي جونى ديب، وطليقته أمبر هيرد، تشغل بال كثيرين من محبيهما وتخطف الأضواء حولهما، وذلك بالرغم انشغال العالم حالياً بمتابعة تطورات فيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف الحياة فى مختلف مجالات الحياة حول العالم.

الثنائى العالمي الشهير، والذى أعتاد منذ الإنفصال على تشويه صورتهما باتهامات متبادلة فى ساحات المحاكم ومطالبات بالتعويض عن الضرب أو التشهير وصلت قضيتهما إلى منعطف خطير مؤخراً، من الممكن أن يحول القضية لصالح ديب الذى أعتادت أمبر هيرد على جعله دائماً في دور المتهم الذي أعتاد ضربها بأفظع الأشكال.

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وأكد جوني ديب البالغ من العمر 56 عاما، بحسب تقرير نشره موقع الديلي ميل، أنه فى عام 2015 حينما كانا فى حالة جيدة أمام عدسات المصورين، تسببت أمبر هيرد فى قطع جزء من إصبعه، أثناء مشاجرة بينهما وهو الأمر الذى أخفاه جونى ديب وقتها.

وبرر النجم العالمي تلك الإصابة بأنها ناتجة عن حادث عابر، إلا أنه ومع اتهامات أمبر المتكررة له استعان بتسجيل صوتي مؤخراً للطبيب المعالج له يتحدث عن الواقعة، وهذا التسجيل يحكي الواقعة بالضبط نظراً لأنه يعود لعام 2015 ويظهر صوت أمبر هيرد في التسجيل وهي تبكي علي ما فعلته.

وما أن تأكد صحة هذا التسجيل حتى أكدت العديد من المواقع العالمية أنه سيكون حاسماً فى القضية، حيث سيحول دفة القضية لصالح جوني ديب، ومن الممكن أن يتسبب فى القبض على أمبر هيرد ووضعها فى السجن.