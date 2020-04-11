جينيفر لوبيز تقدم روشتة للتخلص من ملل الحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تمثل المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، واحدة من أهم نجمات العالم، على مستوى السينما و الغناء، وتأثرت للغاية بسبب فيروس كورونا، الذى يحتم عليها البقاء فى المنزل وتأجيل العديد من مشاريعها الغنائية.

رغم ذلك، النجمة العالمية ظهرت بروح إيجابية أثناء حديثها مع المذيعة الين، عبر يوتيوب، وذلك بعدما تطرقت إلى كيفية حياتها حالياً فى المنزل، وما الذى تفعله لتواجه فيروس كورونا والملل الذى سببه لكثيرين ممن ملوا من الجلوس في المنزل.

وبدأت جينيفر لوبيز، حديثها بالتأكيد على أن أى إنسان فى المنزل يعيش بصحة جيدة عليه أن يكون ممتن للغاية، وسعيد لأنه لم يتأثر سلباً بالمرض هو أو أحباءه، وبالتالى عليه أن يلزم المنزل.

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وأضافت النجمة العالمية أن العمل من المنزل بالنسبة لها عبارة عن قراءة النصوص لمشاريع قادمة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع جديدة، إلى جانب التمرن وتعلم أساسيات رقص جديدة.

وقالت جينيفر لوبيز، أيضاً إن الوقت الحالى هو أهم وقت لأننا يمكننا استخدام الوقت للتحضير لما هو قادم في مرحلة ما، قبل أن تعاود الحياة سيرها الطبيعي مثلما نأمل، والتى أضافت أننا دائماً نرتد للخلف بسبب أزمات، وبالتالى نحتاج إلى استخدام هذا الوقت بالطريقة الصحيحة للإستعداد للعودة بشكل أفضل.

كما أكدت فى نفس الوقت أن لا أحد كان يرغب فى حدوث ما نعيشه، لكن طالما حدث ما حدث، فيمكن لنا الاستفادة من الوقت والعمل لكى نتحسن، ولنفعل ذلك من المنزل.