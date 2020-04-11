ليدي جاجا تتمنى الزواج والإنجاب

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكدت المطربة والنجمة الأمريكية المثيرة للجدل، ليدي جاجا، البالغة من العمر 34 عاما، أن الزواج والإنجاب هما قمة أولوياتها في الحياة في هذه الفترة، وهدف تسعى لتحقيقه في أقرب وقت، منوهة بأن الأمومة تجربة إستثنائية تتمنى أن تخوضها.

النجمة العالمية الشهيرة كشفت من خلال تصريحات صحفية إلى أنها سعيدة في علاقتها مع رجل الأعمال مايكل بولانسكي، وتتمنى أن تتزوج وتكون أسرة في أسرع وقت ممكن، وقالت: أريد أن أكون أماً.

وأضافت المطربة الشهيرة إلى أن لديها أهدافاً في الحياة تسعى لتحقيقها، من بينها المزيد من الموسيقى والغناء، والمزيد من التمثيل، والمزيد من عمل الخير مع مؤسستها غير الربحية التي تساند الشباب وتعني بصحتهم النفسية.

وصرحت ليدي جاجا بأنها تحلم بالأمومة، ولا تتخيل المتعة والسعادة من أن تحمل في أحشائها إنساناً يكبر بداخلها، وتكون وظيفتها الأساسية الحفاظ على حياته وصحته حتى تنجبه.

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وعلى جانب، أخر، أعلنت مطربة ونجمة البوب الأمريكية ليدي جاجا، يوم الأثنين 6 أبريل، عن بث موسيقي عالمي يشارك فيه بول مكارتني وليزو وبيلي إيليش وآخرون لدعم العاملين بالرعاية الصحية الذين يتصدون لتفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

الحدث العالمي الضخم سوف يحمل عنوان (عالم واحد: معا بالمنزل) عبر عدة قنوات تلفزيونية وشبكات رقيمة بأنحاء العالم في 18 أبريل . وسيقدمه مذيعو البرامج التلفزيونية الليلية جيمي كيميل وجيمي فالون وستيفن كولبير.

ودعيت جاجا، التي قالت إنها ساهمت في حشد هؤلاء النجوم، إلى إفادة منظمة الصحة العالمية بشأن تطورات فيروس كورونا اليوم الاثنين للكشف عن المشروع وهو جهد مشترك مع جماعة (جلوبال سيتيزن) لمكافحة الفقر.

النجمة العالمية البالغة من العمر 28 عاما، قالت إن المنظمين جمعوا بالفعل 35 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة، ومن المقرر أن تذهب الأموال لصالح صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة مرض كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية.