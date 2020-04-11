أنجلينا جولي تحذر من أضرار الحجر المنزلي على الأطفال

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والنجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، خلال مقال إفتتاحي بمجلة تايم، في عدد يوم الخميس، 9 إبريل، وتحدثت فيه عن الإساءة التي قد يتعرض لها الأطفال أثناء جبرهم على البقاء في المنزل خلال فترة الحجر الصحي.

وأشارت النجمة العالمية في مقالها بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، إلى أن تسريح العمال بشكل جماعي وإنعدام الأمن الاقتصادي قد يزيد من خطر العنف المنزلي، وكتبت أن عدم الحصول على وجبات الطعام في المدرسة يضر بالأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

الناشطة الإجتماعية البالغة من العمر 44 عامًا، كشفت إلى أن الأطفال قد يكونون عرضة بشكل أكبر للتأثيرات الثانوية للوباء، على الرغم من أنهم أكثر مقاومة لأعراض كورونا الجسدية، وكتبت أنجلينا: إن عزل الضحية من العائلة والأصدقاء هو تكتيك معروف للسيطرة على المرض، مما يعني أن الإبعاد الاجتماعي الضروري لوقف كوفيد-19 هو الذي سيتسبب دون قصد في ارتفاع مباشر لمعاناة الأطفال الضعفاء.

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وتابعت أنجلينا أن العديد من الأطفال قد يكونون في خطر أكبر من التعرض للعنف المنزلي في ظل عدم الأمان الاقتصادي، وفقد الكثير من العمال لوظائفهم، وزيادة الضغط النفسي على الوالدين، فهذا التوتر سيؤدي إلى زيادة خطر العنف المنزلي، ويأتي مقالها بعد تزايد حالات العنف المنزلي في جميع أنحاء العالم في ظل بقاء الاسر معا في منزل واحد.

والجدير بالذكر أن العديد من الأطفال ذوي الدخل المنخفض، يعتمدون على الوجبات المقدمة في المدارس على مدار اليوم، كما حثت القراء على التعرف على علامات العنف المنزلي للتعرف عليهم بسهولة أكبر ودعم الأطفال ضد العنف المنزلي.

كما تبرعت أنجلينا بمليون دولار الشهر الماضي، لمنظمة (لا طفل جائع) لتوزيع الطعام على الأطفال الذين كانوا يعتمدون في السابق على وجبات الطعام في المدرسة.