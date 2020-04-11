أوكا وأورتيجا يتصدران تريند يوتيوب بـ«سنة 2020».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق فريق الـ8% والذي يضم كل من المطرب أوكا، والمطرب أورتيجا، أغنية جديدة تحمل اسم “سنة 2020”، وذلك عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، حيث تخطت نسبة مشاهدتها 100 ألف مشاهدة في أقل من ساعات.

وأغنية “سنة 2020” غناء: أوكا وأورتيجا ، وسبعاوي ، كلمات أوكا، ألحان أورتيجا ، وسبعاوي “تراث فلسطيني“ ، توزيع: أوكا ، أورج روماني، ميكس أورتيجا ، ماستر: جورج يعقوب.

وعلى جانب أخر، أشاد الفنان المصري كريم عبدالعزيز، مؤخرا، بأغنية جديدة لمطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا، تحمل اسم “إمتى”.

الفنان المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “تحية كبيرة قوى لأوكا وأورتيجا ‏وشيبة، على “إمتى”، عجبتني جدا، تحية من القلب لل٣ كل واحد فيهم حكاية لوحده”.

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أوكا أعاد نشر تويتة كريم عبدالعزيز، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “شكرا للفنان ‏الكبير كريم عبد العزيز على الكلام الحلو ده، أحلى تحية من أوكا وأورتيجا، الحمد لله”.‏

كما علقت الفنانة مي كساب، زوجة أوكا، قائلة: “تسلم يا كريم يا جدع طول ‏عمرك سباق ربنا ما يحرمناش منك ومبسوطين إنها عجبتك”.‏

وأغنية “إمتى” من كلمات وتوزيع أوكا، ألحان أسامة طارق، إخراج ميا المهدي، وغناء أوكا وأورتيجا وأحمد شيبة.‏

والجدير بالذكر أن كريم عبدالعزيز يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.