شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفا "عمرو دياب" يكتبان الـ3 حلقات الأخيرة من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف المؤلفان فاورق هاشم ومصطفى عمر على كتابة الـ3 حلقات الأخيرة من مسلسل "عمرو دياب" بطولة الفنانين على ربيع ومصطفى خاطر، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، على أن يتم الانتهاء من كتابة آخر مشهد الأسبوع المقبل بالتزامن مع تصوير مشاهد العمل.

مسلسل "عمرو دياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.



مسلسل عمرو دياب

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته في العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.

وعرض لمصطفى خاطر فى رمضان الماضى "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، أما على ربيع فعرض له فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان.