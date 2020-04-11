شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستجيب مارفل لرغبة نجم هندى فى لعب شخصية iron man بعد روبرت داونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم بارث سامثان واحد من أبرز نجوم بوليود الشباب مؤخراً، فالنجم الذى لم يتم عامه الثلاثين بعد بات أحد مشاهير السينما والدراما الهندية بفضل بطولته للعديد من الأعمال المهمة الذى لعب فيها أدوار بارزة جعلته يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة مؤخراً.

لكن الغريب هو تطلعات النجم الشاب الذي يبدو أنه يطمح لدخول هوليود من أوسع الأبواب، حيث رد علي سؤال في الأيام الماضية يتمثل في الشخصية الذي يحلم بلعبها ليجاوب علي الفور بأنه يتعلق بشخصية iron man الذى قدمها روبرت داوني في سلسلة أفلام مارفل الشهيرة، وحقق بها نجاحات قياسية، وبالتالي فإن حلمه مع انتهاء دور داوني مؤخراً، أن يخلفه حين قال : "أعلم أن مارفل تبحث عن خليفة لـ داوني يلعب دور الرجل الحديدي، وانا احلم بذلك لذا اتمني أن يوافقوا علي جعلي خليفته ولعب الشخصية التي طالما أحلم بها".

ما قاله النجم الهندي الشاب وحتي لو كان مداعبة من جانبه وفقاً لما ذكره تقرير منشور في tellychakkar فإنه قد يجلب له الأنظار وسط الأنباء التي تتردد حول رغبة مارفل في عمل سلسلة جديدة من الرجل الحديدي يقوم نجم جديد فيها بلعب الدور.