أبناء شريف رمزي يلطخون وجهه بالألوان في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان شريف رمزي جمهوره بصور لابنيه "رمزي وليليا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر الطفلان في الصورة وهما يلطخان وجه والديهما بالألوان، خلال فترة العزل المنزلي.
وعلق رمزي على الصور: "حتودينا على فين يا حظر، الله ينعل أبو الكورونا على اللي خدناه من الكورونا، العيال خلصوا الورق اللي في البيت كله، وابتدوا يلاقوا حلول تانية".
آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "وأكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.
يذكر أن الفنان شريف رمزي تزوج من الفنانة ريهام أيمن في مايو 2015، وأنجبا طفليهما "رمزي وليليا".
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