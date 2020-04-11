بينها "cbc".. تعرف على القنوات العارضة لمسلسل "رجالة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المنتج تامر مرسي برومو مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أكرم حسني، أحمد فهمي، المقرر عرضه رمضان المقبل ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشف تامر مرسي عن القنوات العارضة لمسلسل "رجالة البيت"، إذ يعرض على شاشات "On"، "Dmc"، "Cbc".

كما أعلنت قناة "أبو ظبي"، منذ أيام، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، عن عرض المسلسل على شاشتها في رمضان المقبل.

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ويشارك في مسلسل رجالة البيت" عدد من نجوم الكوميديا، منهم "بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول"، تأليف: أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.