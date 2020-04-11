أحمد خليل لـ"الخليج 365": "أعتبر ياسر جلال ابنا لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان أحمد خليل إنه انتهى من تصوير دوره في مسلسل الفتوة، الذي يجسد خلاله شخصية المعلم صابر، وهو فتوة من الفتوات، الذين كانوا موجودين في القاهره منذ 100 عام، مشيرا إلى أنه هذا العمل المشاركة الوحيدة له في السباق الدرامى الرمضانى هذا العام.

وعبر في تصريحات لـ"الخليج 365" سعادته بكواليس العمل، واعتباره الفنان ياسر جلال ابنا له، مضيفا: "ياسر جلال ابني، ووالده المخرج جلال توفيق كان صديقا وأخا لي، ولقد عملنا سويا أنا وياسر كثيرا من قبل في العديد من الأعمال الفنية، وهو ممثل جيد جدا ومحترم وعلى قدر كبير من الوعي والفهم".

وعن احتياطاته الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا وحظر التجول، قال: "التزم بالتعليمات وأمكث بمنزلي أغلب الوقت، ولا أخرج إلا في الحالات الضرورية".

من الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية، التي عرضت للفنان أحمد خليل هو مسلسل "كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، ومن إخراج حاتم علي.