التفاصيل الكاملة لمنتحل شخصية تامر حسني

انتحل شخص مهووس شخصية النجم الكبير تامر حسني، حيث أنشأ صفحة مزيفة للنجم وقام بالاتصال بجميع المقربيين من تامر حسني، وأيضًا فريق عمله، وبالإضافة إلى جمهوره ومحبيينه.

وأثار ذلك النصاب جدلًا واسعًا عندما شك البعض أنه ليس تامر، وخاصة أن لم يعتاد تامر حسني بإجراء مكالمات كثيرة أو التواصل بحسابات أخرى غير حسابه الرسمي.

ثم طلب منه البعض بأن يثبت لهم بأنه تامر، فقام بتشغيل إحدى البرامج التي تغير الصوت، ولم يكتفي بذلك بل قام بتقليد صوت تامر وأسلبوه في طريقة

الكلام.

وعندما علم النجم تامر حسني تضايق كثيرًا وأستنكر ما يحدث.

ومن ناحيتها قام النجم تامر حسني بالكشف عن ذلك المخادع والنصاب.

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ومن ناحيتها حذر تامر عن وجود شخص ينتحل شخصيته، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب تامر حسني عن شدة أنزعاجه قائلًا: يا جماعه معلش هو مش وقته بس في شخص فاضي بيكلم الناس ويقلد صوتي .. معلش خلوا بالكم عشان هو شكله

فاضي بزياده وبيكذب وعمال يغني ويبعت إهداءات وللأسف في ناس مصدقاه وفاكرينه أنا.

وأضاف تامر حسني، قائلًأ: التوضيح أنا مبتكلمش على أي برامج ولا ابليكيشن ولا أي حاجة خاصة غير البوست اللي بنزله على صفحتي أو حسابي الخاص .. وحالًا الشخص الكداب دا بيحصل معاه إجراء قانوني ومكانش نفسي اعمل كدا بس دا انتحال شخصية.

يذكر أن في الفترة الراهنه روجت بعض الصفحات والتطبيقات بأن يمكن الاشتراك بها والتواصل مع نجوم الفن، وإدى ذلك إلى انتحال بعض الشخصيات العادية صوت نجوم الفن وتقليدهم في الكلام والغناء، مما أثار غضب نجوم الفن، وتحذير جهمورهم من تلك الصحفات والتطبيقات وجاري الاتخاذ كل الإجراءات ضدها.