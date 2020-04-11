أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز عتبة الألفي حالة وفاة خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تسجيلها 2108 وفيات إضافية خلال يوم، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة في الإجمال 18.586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حد كبير من حصيلة الوفيات التي سجلتها إيطاليا.



وفي وقت سابق مساء الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن السلطات في الولايات المتحدة أجرت أكثر من مليوني فحص لفيروس كورونا، وتعمل حاليا على استراتيجية لإنقاذ حياة الأمريكيين من الوباء.

كما أكد أن بلاده تشهد الآن ذروة انتشار كورونا، وأن الأمريكيين يمضون قدما لهزيمته، في ظل امتلاك الولايات المتحدة أفضل رعاية صحية في العالم"، على حد وصفه.