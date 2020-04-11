شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة أخت زينة فى "جمع سالم" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة الشابة ملك قورة تصوير مشاهدها فى مسلسل "جمع سالم" بطولة النجمة زينة، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد ملك شخصية "أخت زينة" الصغيرة، حيث تمر ببعض الأحداث التى تجعلها بعيدة عن أختها وباقى أخواتها وتتطور الأمور خلال الأحداث بعد وقوعها فى قصة حب تواجه بعض الصعوبات.

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وبطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودى، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطى، محمد دسوقى، أيمن عزب، أحمد سلطان وحنان سليمان وتدور الأحداث فى سياق درامى اجتماعى حول فكرة "التبنى" والعلاقات الأسرية.

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ملك قورة

وكان آخر أعمال ملك قورة بطولتها لإحدى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" بعنوان "مين طفى النور" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى حيث قدمت دور البطولة مع الفنان كريم قاسم ويشارك كريم قاسم بطولة كلا من ملك قورة وسامح الصريطى وحسنى شتا تيسير عبد العزيز ومروة الأزلى وتامر سمير ومنة سماحة وأحمد على ومصطفى فكرى.

وشاركت ملك قورة فى دراما رمضان الماضى فى مسلسل "سوبر ميرو" مع ايمى سمير غانم وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وأنعام سالوسة وأحمد سلطان وأحمد محيى وسلوى عثمان وميار الغيطى ومحمد محمود وعمر الشناوى ومحمود المحمدى ومحمد حسنى وظهور خاص للفنان الكبير سمير غانم من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوى.



الفنانة ملك قورة