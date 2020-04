شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بدء تصوير سندريلا لـ2021 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرة أخرى ضرب فيروس كورونا الأفلام السينمائية، وتلك المرة مع تعطيل بدء تصوير سندريلا المرتقب، والتى تقوم ببطولته النجمة كاميلا كابيلو حيث تلعب خلاله دور سندريلا فى فيلم غنائى ينتظره محبى الشخصية التى دوماً ما أسرت قلوب الملايين من محبيها سواء كقصة أو فيلم سينمائى.

الفيلم بعدما كان مفترض تصويره الشهر الماضى وفقاً لتقرير نشره موقع people، تم تأجيل بدء تصويره إلى العام المقبل كموعد مقترح بعد توقف التصوير فى استوديو Pinewood المعروف داخل بريطانيا بسبب كورونا، ما دفع القائمين على الاستوديو لإغلاقه، وبالتالى قررت الشركة المنتجة للفيلم عدم العمل علي تصويره خلال الوقت الجارى ورأوا أن الوقت الأنسب سيكون فى العام المقبل.

شارك النجم العالمى شون مندس صديقته النجمة العالمية كاميلا كابيلو، خلال تقديمها أغنيتها "My Oh My" التى حققت نجاحا كبيرا، وذلك خلال حفل iHeartRadio Living Room Concert for America الذى قدمه النجم العالمى وأيقونة الموسيقى إلتون جون.

جدير بالذكر أن شون مندس البالغ من العمر 21 سنة ظهر مؤخراً وهو يعزف على الجيتار أثناء غناء صديقته كاميلا ذات الـ23 سنة.

وكان الثنائى شون وكاميلا يقدمان الاستعراض على الهواء مباشرة من منزل كابيلو الموجود فى ميامى، حيث يقيم الثنائى بالحجر الذاتى المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقبل البدء فى تقديم استعراضهما الغنائى ألقى شون مندس تحية إلى "الممرضات والأطباء الشجعان الذين يعملون بجد كل يوم، نحن نفكر فيك كثيرا.. وشكرا لك على كل ما تفعله".

وخصصت العائدات التى جمعت من خلال هذا الحفل إلى عدد من المؤسسات الخيرية، وهى Feeding America و First Responders Children’s Foundation.