شكرا لقرائتكم خبر عن بعدسة بوسى.. مى نور الشريف تتوسط عائلتها للاحتفال بعيد ميلادها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة مي نور الشريف متابعيها وجمهورها بصورة لها من احتفالها بعيد ميلادها وسط عائلتها وأشقائها، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت مى نور الشريف بصحبة الفنانتان بوسي وإلهام شاهين، وأشقائها، وكتب: "أنا بحب عائلتي، ربنا يخليكوا ليا وما يحرمني منكوا، تصوير بوسي شلبي".

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واحتفلت مي نور الشريف منذ أيام بعيد ميلادها مع الفنان القدير سمير صبري والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة بوسي، وعدد من أصدقائها.

وكانت مى نور الشريف قد شاركت متابعيها بصوة كوميدية منذ أيام، مع الإعلامية بوسى شلبى، وقد استخدمت إحدى فلاتر تطبيق سناب شات، وكتبت عليها قائلة: "مكياج الحظر أنا وبوسى شلبى".

وتغيب مى نور الشريف منذ 3 أعوام عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل "اللهم إنى صائم"، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

ونشرت الفنانة مى نور الشريف صورة لخالتها "هدى" التى توفت الشهر الماضى، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق "خالتى هدى فى ذمة الله.. الفاتحة"، يشار إلى أن السيدة هدى هى الشقيقة الكبرى لكل من الفنانتين "بوسى" و"نورا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى.