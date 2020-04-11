شكرا لقرائتكم خبر عن قلتله ارجع مرجعش.. كواليس جديدة لمحمد رمضان مع الأسود.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو له عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يلهو مع الأسود، وعدد من مشاهد أعماله، تزامناً مع تصويره مسلسل البرنس المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل.

وظهر رمضان في الفيديو الذي نشره وهو يلهو مع الأسود ويقوم بإطعامهم، ويغنى أغنيته الشهيرة "100 مسا"، التي طرحها ضمن فيلمه الشهير "الديزل".

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل "البرنس" لمحمد رمضان المقرر عرضة فى موسم رمضان المقبل، قد طرحت البرومو التشويقى للمسلسل، واحتوى البرومو على أزمات بين بطل العمل "رضوان البرنس" وأشقائه، كما أوضح سجن رضوان وخلافات في عائلة البرنس، مما أضفى إثارة وتشويقا على الأحداث.

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ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.