شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ نموذج واقعى للمرأة الضعيفة فى "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غريزة الأمومة من أقوى الغرائز التى خلقها الله لدى المرأة، إذ تظهر لديها منذ الطفولة، حيث تحتضن عروستها وتهتم بها وتكبر معها هذه الغريزة مع مرور الوقت، وكثير من الفتيات يتزوجن من أجل أن يصبحن أمهات، ودائما لديهن حلم أن يكن لهن طفل أو طفلة يعتنين به، لكن هناك الكثير من النساء حرمن من الأمومة بسبب المرض أو أنها عقيم لا تنجب الأبناء أو أن الزوج مريض وخلافه، فالمرأة تشعر بالألم والمعاناة، وهو ما رصدناه في قصة مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى الذى يعرض حاليا على شاشة الحياة، حيث تظهر ابنتها "عزة" – الفنانة سهر الصايغ ، إمرأة عاقر لا تنجب علماً بأنها متزوجة من رجل طيب وقوى البنية وشاب صغير – حمادة بركات.

سهر الصايغ، منذ الحلقة الأولى تقدم مثالا للمرأة الضعيفة والحزينة والمكسورة بسبب عدم قدرتها على الأنجاب، ودائماً ما تختلق الأزمات مع زوجها لشعورها بعد الأمان والطمأنينة، فضلا عن خوفها الدائم أن زوجها سيتركها أو سيتزوج عليها، وهو ما يجعل الحزن يسرى بداخلها طوال الوقت، ويدفعها لمرارة العيش على حساب حياتها وزوجها.

على سبيل المثال أحد المشاهد فى الحلقات السابقة، عندما ذهبت "عزة" لزيارة أخيها الأصغر فى أحد المستشفيات، مع تواجد أفراد العائلة، تركتهم سهر الصايغ، وظلت تتمشى في ممر المستشفى لتجد نفسها امام إحدى الحضانات وبداخلها أطفال حديثى الولادة، وظلت تبكى على عدم قدرتها على الانجاب، لتشاهدها والدته – ماجدة زكى، وتقول لها نصاً: اطلبى من ربنا هو أحن من الدكاترة والبنى آدمين، لتجد دموعك تتساقط من حزن تلك المرأة ومعاناتها.

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، يعرض حاليا على قناة الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.