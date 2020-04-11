دانا حمدان تقلد شويكار وسمية الخشاب ترقص بالعباءة.. نجوم الفن في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عدد كبير من النجوم، لجأ إلى بعض الوسائل المختلفة للترفيه عن أنفسهم وجمهورهم خلال فترة الحجر المنزلي، الذي نعيشه الاَن، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من نجوم الفن لجأ إلى الرقص والغناء والتمثيل على برنامج "تيك توك"، بينما لجأ آخرون لوسائل ترفيهية أخرى كالطبخ أو البحث في البوم الذكريات أو اللعب مع أولاده كنوع من التسلية والترفيه.

"الخليج 365" يعرض لكم جانبا من حياة النجوم في العزل المنزلي:

سمية الخشاب

شاركت الخشاب جمهورها فيديو جديدا على "تيك توك" ظهرت خلاله وهي ترتدي عباءة سوداء وترقص على أنغام ‏تتر مسلسل "الحلال" الذي عرض عام 2017، والتي غنتها مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد.

ريهام أيمن

شاركت ريهام أيمن جمهورها ومتابعيها فيديو لها على "تيك توك"، ظهرت خلاله وهي تأكل الشيكولاتة وترقص على إحدى الأغنيات الأجنبية.

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دانا حمدان

أما الفنانة دانا حمدان، فشاركت جمهورها فيديو لها على "تيك توك"، ظهرت خلاله وهي تقلد الفنانة شويكار ضمن أحداث فيلم مطاردة غرامية.

محمد رشاد ومي حلمي

نشر الثنائي محمد رشاد وزوجته مي حلمي فيديو لهما عبر "تيك توك"، غنا خلاله إحدى الأغنيات الشعبية، وعلقا على الفيديو: "احنا في التيك توك معندناش ياما ارحميني في البيت، حد يقطع عننا النت".

إيمي طلعت زكريا وشقيقها

نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، فيديو جديد برفقة شقيقها عمر على "إنستجرام" وذلك أثناء قيامها بإعادة تمثيل أحد المشاهد لوالدهما، من فيلم "عوكل" لمحمد سعد، عبر تطبيق "تيك توك".