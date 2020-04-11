روجينا بـ"قفطان" وداليا مصطفى أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وعلقت: "استمتع بكل لحظة تعيشها، فأفضل ما في الحياة ليست الأشياء بل اللحظات".

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"قفطان" من اللون الأزرق، وعلقت: "صباح الخير والسعادة والصحة والأمل واليقين بالله، إن في كل محنة منحة من رب العالمين".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية دون مكياج.

دنيا صلاح عبدالله

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نشرت المذيعة دنيا صلاح عبدالله صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان سواريه "أوف شولدر".

مها أحمد

شاركت الفنانة مها أحمد متابعيها بصورة تجمعها بنجلها، والفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، واكتفت في تعليقها بوضع قلوب.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على "اسكوتر"، وعلقت: "وقت من المرح مع اسكوتر مذهل".

اسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" برتقالي وعلقت: "لما تعملي فيها موديل في البيت".

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بصورة لها أمام البحر، أثناء تواجدها في مدينة أسوان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير".

نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة.