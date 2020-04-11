بعد الاحتفال بعيد ميلادها.. مي نور الشريف توجه رسالة لعائلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة مي نور الشريف رسالة لعائلتها، ولكل من حرص على حضور حفل عيد ميلادها الـ38، الموافق اليوم 10 أبريل.

ونشرت مي صورة من حفل عيد الميلاد، الذي أقيم الأربعاء الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يخليكوا ليا وما يحرمني منكوا، بحبكم عائلتي".

وحضر حفل عيد الميلاد كل من والدتها الفنانة بوسي، وشقيقتها سارة وزوجها، والفنان سمير صبري، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة إلهام شاهين.

وكان آخر أعمال الفنانة مي نور الشريف مسلسل "اللهم إنى صائم"،بطولة الفنان مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.