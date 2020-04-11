أحمد زكي وفاتن حمامة يتصدران.. عمرو سلامة يكشف عن قائمته لأفضل 10 ممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج عمرو سلامة منشورا عبر حسابه على فيسبوك، يكشف فيه عن 10 ممثلين يحتلون قائمة الأفضل من وجهة نظره، مستبعدا الأسماء، التي ما زالت على قيد الحياة.

وقال سلامة: "قائمتي لأفضل عشر ممثلين في تاريخنا السينمائي من وجهة نظري المتواضعة بعيدًا عن الأسماء الحالية منعا لشبهة المجاملة أو الحرج، أحمد زكي، فاتن حمامة، محمود مرسي، يحيى الفخراني، محسنة توفيق، سناء جميل، محمود عبد العزيز، عادل أدهم، عبلة كامل، محمود المليجي".

وأضاف: "طبعًا فيهم اسمين حاليين (يحيى الفخراني وعبلة كامل) بس مقدرتش ماذكرهمش، ومؤمن بدون ذكر أسامي إن عندنا دلوقتي مواهب عظيمة وبالعكس يمكن ده عصر ذهبي للمواهب التمثيلية في مصر، بعضهم نجوم وبعضهم لسة ماخدوش فرص تثبت مواهبهم".

يذكر أن آخر أعمال عمرو سلامة هو مسلسل طايع للفنان عمرو يوسف، عام 2018، بينما ينشعل حاليا بمسلسل ما وراء الطبيعة بطولة أحمد أمين من إنتاح نتفليكس.