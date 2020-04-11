عرض مسلسل خيانة عهد لـ"يسرا" على 3 قنوات.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يعرض مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا حتى الاَن على ثلاث قنوات، خلال رمضان المقبل 2020.

وكشفت قناة "cbc"، اليوم عبر حسابها بموقع "تويتر"، عرض المسلسل، ونشرت برومو العمل، وعلقت: "استنوا الفنانة يسرا والنجمة حلا شيحة في مسلسل خيانة عهد، على "CBC"، "CBC drama".

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كما يعرض مسلسل "خيانة عهد"، على شاشتي "الحياة، ودبي".

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور ومن تأليف أحمد عادل، إخراج سامح ‏عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب‎.‎

وكان صناع المسلسل، قد قاموا بتغيير اسمه من "دهب عيرة"، إلى "خيانة عهد".