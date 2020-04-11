عرض مسلسل خيانة عهد لـ"يسرا" على 3 قنوات.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يعرض مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا حتى الاَن على ثلاث قنوات، خلال رمضان المقبل 2020.
وكشفت قناة "cbc"، اليوم عبر حسابها بموقع "تويتر"، عرض المسلسل، ونشرت برومو العمل، وعلقت: "استنوا الفنانة يسرا والنجمة حلا شيحة في مسلسل خيانة عهد، على "CBC"، "CBC drama".
كما يعرض مسلسل "خيانة عهد"، على شاشتي "الحياة، ودبي".
مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور ومن تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب.
وكان صناع المسلسل، قد قاموا بتغيير اسمه من "دهب عيرة"، إلى "خيانة عهد".
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