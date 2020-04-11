شيرين: "نفسي كله يحس اللي أنا حاساه وأنا بصلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن سعادتها بالتزامها تأدية فروض الصلاة، خلال فترة العزل المنزلي التي نعيشها الآن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أنا نفسي كله يحس الإحساس اللي كنت حاساه وأنا بصلي صلاة المغرب والسنة، متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة. ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب ما نتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه دلوقتي ده".

وأضافت: "زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها دلوقتي وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا بيشفيني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها، أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي".

Advertisements

وتابعت: "أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا. أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا".

وطرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، 3 أبريل الجاري، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب". أحدث أغانيها "مش قد الهوى".

أغنية "مش قد الهوى" من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.