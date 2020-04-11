"فخورة إني مسيحية".. إليسا ترد على منتقدي ديانتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت المطربة اللبنانية إليسا على بعض متابعيها، الذين هاجمهوها بسبب ديانتها "المسيحية"، وخصوصًا بعدما نشرت صورة "يسوع" اليوم، بالتزامن مع الجمعة الحزينة، وعلقت: "أغفر لهم يا ابتاه لانهم لايدرون ماذا يفعلون".

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبو ما يتبعني، ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات، الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينن لما يشتمو غيرن، صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية"

وكانت إليسا قد أعلنت تأجيل طرح ألبومها الجديد، بسبب الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان والعالم أجمع، المتمثلة في فيروس كورونا المستجد، وغردت عبر "تويتر": "صحيح الألبوم رح يتأجل شوي بسبب كورونا، ولأنو ما عم فينا نخلص التنفيذ بمراحله النهائية، بس هالموضوع ما رح يبعّدني عنكن كتير.. بوعدكن إنو قريبا... هنغني كمان وكمان".