محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة إنجي المقدم، الفنانة الأردنية صبا مبارك بعيد ميلادها الـ44، الموافق اليوم 10 أبريل.
ونشرت إنجي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة صبصوبا، بتمنى لكي السعادة دايمًا ونجاحًا مع أسرتك وأحبابك".
وتحتفل الفنانة صبا مبارك بعيد ميلادها الـ44، اليوم 10 أبريل، إذ إنها من مواليد 1976.
وتشارك الفنانة صبا مبارك في مسلسل "حارس الجبل"، بطولة منذر رياحنة، عبدالمحسن النمر، خالد القيش، المقرر عرضه رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي المقدم تهنئ صبا مبارك بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.