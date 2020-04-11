إنجي المقدم تهنئ صبا مبارك بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة إنجي المقدم، الفنانة الأردنية صبا مبارك بعيد ميلادها الـ44، الموافق اليوم 10 أبريل.

ونشرت إنجي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة صبصوبا، بتمنى لكي السعادة دايمًا ونجاحًا مع أسرتك وأحبابك".

وتحتفل الفنانة صبا مبارك بعيد ميلادها الـ44، اليوم 10 أبريل، إذ إنها من مواليد 1976.

وتشارك الفنانة صبا مبارك في مسلسل "حارس الجبل"، بطولة منذر رياحنة، عبدالمحسن النمر، خالد القيش، المقرر عرضه رمضان المقبل.