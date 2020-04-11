النجمة العالمية باربرا سترايساند تحيي ذكرى ميلاد عمر الشريف

أحيت النجمة العالمية باربرا سترايسند، ذكرى ميلاد النجم الراحل عمر الشريف، وذلك من خلال تدوينة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

وكتبت "باربرا" خلال التدوينة: " أول رجل قيادي في فيلمي الأول،

أحببت العمل معك يا عمر، كان يجب ان تكون اليوم 88 عاماً ".

وكانت قد جمعتها قصة حب كبيرة بالنجم الراحل عمر الشريف، بتكتم شديد

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أثناء إعداد فيلم Funny Girl، عاشت 4 أشهر ولفظت أنفاسها الأخيرة مع تصوير المشهد النهائي".

تحل، امس، الجمعة ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الشريف "لورانس العرب"، الذى عشقه الملايين وأصبح فتى أحلام الفتيات، اشتهر بموهبته وأفلامه حتى وصل للعالمية، وكرمه العالم فى المهرجانات الدولية.