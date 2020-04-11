هاني شاكر يقدم واجب العزاء في والدة وليد سعد

قدم النجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية واجب العزاء في والدة الملحن وليد سعد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ونعى هاني شاكر والدة وليد سعد، قائلًا: البقاء لله ، انعي اخي وصديقي العزيز الملحن الكبير وليد سعد في Advertisements وفاه والدته الغالية اسكنها الله فسيح جناته والهم الأسره الصبر والسلوان. وفاه والدته الغالية اسكنها الله فسيح جناته والهم الأسره الصبر والسلوان. يذكر أن والدة الملحن وليد سعد توفيت صباح يوم الجمعة وشيعت الجنازة في اليوم ذاته بمسجد الفردوس بالإسماعيلية، وتم تلقي العزاء في مدافن الاسرة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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