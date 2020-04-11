فيديو.. إيريك شو يطرح أحدث كليباته I'm Happy

طرح الفنان العالمي إيريك شو أحدث كليباته، والذي يحمل اسم I'm Happy، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. العالمي يوتيوب. وكليب I'm Happy من ألبوم When We Were Young، والذي تم طرحه مؤخرًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية. مؤخرًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية. Advertisements يذكر أن الفنان العالمي إيريك شو، طرح مؤخرًا كليب بعنوان Me and You، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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