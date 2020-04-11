رواد تويتر عن يوسف داوود: من أعظم ما أنجبت السينما المصرية

أصبح الفنان يوسف داوود، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في جمهورية مصر العربية بعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور مرحلة الطفولة والشباب.

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وشارك داوود، الذي توفى في يونيو 2012 في ما يقارب من 40 فيلماً وعدد من المسلسلات التليفزيونية منذ الثمانينيات.

وعلي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب مينا "دا مش الفيس بريسلي ولا فنان أوروبي دي، صور نادرة جدا للفنان يوسف داوود الله يرحمه الكل بيحبه".

راني محمد دون "عارفين مين الحليوه الطويل ده؟ أحلى من شباب فنانين هوليوود صح؟ ده الفنان يوسف داوود.. الصور دي عشان محدش يتغر بشبابه ويستفيد به في



وائل يحيى كتب "سبحان الله الاستاذ يوسف داوود ايه الوسامه والشياكه دي".

إبراهيم خليل أثنى عليه "يوسف داوود من اعظم ما انجبت السينما المصرية".

التهامي دون "الفنان الجميل المصري الأصيل يوسف داوود بلدياتي من شبرا مصر الله يرحمه".

رحاب كتبت "وسف داوود دا انا كنت هقول الفيس بريسلي".